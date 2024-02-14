Yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptılar. 2 ölü, 3 yaralı

Karabük-Yenice yolunun Şahinkayası mevkisinde meydana gelen kazada, Murat Kazancı'nın kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çaptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk yaptığı kontrollerde araçtaki Azize Kırış'ın (52) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü Murat Kazancı ile Dursun Kırış (50), Cengiz Kırış (50) ve İlyas Kazancı (37) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dursun Kırış da kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.