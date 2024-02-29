Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu’da apartman içerisinde yakınlarıyla tartışan şahıs, etrafa rastgele ateş açtı. Tabancayla rastgele açılan ateş sonucu olaya bakmak için kapıya çıkan komşulardan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yer alan bir apartmanda ismi öğrenilemeyen şahıs, yakınları ile tartışmaya başladı.

Apartman içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kapıya çıkan komşular Seyfettin Horoz, D.A. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi daha tabancayla açılan rastgele ateş sonrası yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyfettin Horoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli de gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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