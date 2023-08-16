Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yakıt doldururken hareket eden traktörden düşüp tekerleğinin altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi

Edinilen bilgiye göre, Kızılca köyünde çiftçilik yapan ve tarlasına gideceği 29 AT 223 plakalı traktörüne bidonla yakıt dolduran Nihat Bayrakçı (78), aracın birdenbire hareket etmesiyle dengesini kaybederek yere düştü. Hareket halindeki traktör 15 metre ileride bulunan evin merdivenlerine çarparak durabilirken düşünce üzerinden geçen traktörün ezmesi sonucu ağır yaralanan Bayrakçı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaşlı çiftçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrakçı’nın cenazesi perşembe günü kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek.

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