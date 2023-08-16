Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi

İHA'nın haberine göre; olay, Kızılca köyünde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere traktörüne yakıt dolduran Nihat Bayrakçı (78), traktör birden hareket edince dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, yaklaşık 15 metre ileride bulunan bir evin merdivenlerine çarparak durdu. Düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör, ağır yaralanmasına neden oldu.

Kurtarma Çalışmaları ve Tedavi

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nihat Bayrakçı, Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı çiftçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Nihat Bayrakçı'nın cenazesi perşembe günü düzenlenecek cenaze namazının ardından aynı köyde defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.