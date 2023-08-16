Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, traktöre yakıt dolduran bir çiftçi, hareket eden traktörden düşerek tekerleğinin altında kaldı ve hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi

İHA'nın haberine göre; olay, Kızılca köyünde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere traktörüne yakıt dolduran Nihat Bayrakçı (78), traktör birden hareket edince dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, yaklaşık 15 metre ileride bulunan bir evin merdivenlerine çarparak durdu. Düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör, ağır yaralanmasına neden oldu.

Kurtarma Çalışmaları ve Tedavi

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nihat Bayrakçı, Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı çiftçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Nihat Bayrakçı'nın cenazesi perşembe günü düzenlenecek cenaze namazının ardından aynı köyde defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Nijerya'da yeni kabine açıklandı Dünya
Nijerya'da yeni kabine açıklandı
Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı Güncel
Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de Spor
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu Dünya
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı Ekonomi
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü Dünya
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Yaşam
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi