Yalancı bahara dikkat! Hastalık saçıyor

Op. Dr. İsmet Çerçi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı, baharın erken gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarındaki ani dalgalanmalara karşı uyarıda bulundu.

Dr. Çerçi, “Gündüzleri sıcak, akşamları soğuk olan bu günlerde, evde ve araçta cereyana kapılmamak, hızlı ısı değişimlerinden korunmak önemli. Çünkü bu durum bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor ve enfeksiyon riskini artırıyor. Güneşli havalar aldatıcı olabiliyor. Ani hava değişiklikleri çocukları yetişkinlerden daha çok etkiliyor. Çocukların yapısı hassas olduğu için daha kolay hasta oluyorlar. Bademcik ve geniz eti gibi çocukluk çağı hastalıkları da bu mevsimde daha çok görülüyor. Çocuklar kreş ve okulda daha çok mikroba maruz kalıyor. Bu yüzden sıcaklığa uygun kıyafet giymek, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyumak bağışıklığımızı güçlendirir” diye konuştu.