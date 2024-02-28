Baharatların müthiş sırları

Baharatlar, kültürel farklılıklara göre çeşitlilik gösterse de, binlerce yıldır besinlerin lezzetini artırmak için kullandığımız bir yöntemdir. Baharatlar, yemeklere kattıkları tatların yanı sıra sağlık açısından da çok yararlıdır.

Baharatlar, besinleri korumada, fonksiyonel özellikleriyle hem iyileşmeye hem de sağlığı korumaya yardımcı olurlar. Yapılan araştırmalar, baharatların kolesterol ve trigliserid düzeylerini azalttığını, diyabetlilerde kan şekeri kontrolünü sağladığını, kanı incelttiğini, iltihabı azalttığını ve kanser riskini düşürdüğünü ortaya koymuştur.

Baharatlar, sağlık için bu faydalarının yanında çok lezzetlidir de. Baharatları doğru kullanım şekilleriyle aldığımızda, faydalarından daha çok yararlanabiliriz. NANE Nane yağı, migren ve tansiyon kaynaklı baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Nane yaprağı da sindirimi kolaylaştırır ve mide kramplarını giderir. Ancak safra salgısını artırdığı için, safra taşı veya reflü problemi olan kişiler nane tüketirken dikkatli olmalıdır.

ZENCEFİL

Zencefilin en bilinen faydası, bulantıyı önlemesidir. Zencefil, kemoterapi gören hastalarda, ameliyat sonrası bulantılarda ve hamilelikteki sabah bulantılarında etkili olur. Ayrıca yemek sonrası alındığında, safra salgısını artırarak yağlı besinlerin sindirimine katkıda bulunur. Zencefil, iltihabı azaltarak, kemik romatizmasını hafifletir ve tümör oluşumunu engeller.

Zencefil, hamilelerde rahim kasılmalarına neden olabileceği için, günde 15 gr’dan fazla tüketilmemelidir. Safra taşı veya safra kesesi olmayan kişiler de zencefil kullanmamalıdır. Zencefil, limon ve bal ile karıştırılarak hazırlanan çayı, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal, son yıllarda kanserle mücadelede etkili bir baharat olarak dikkat çekmektedir. Zerdeçalın içerdiği bileşenler, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engelleyebilir. Zerdeçal, aynı zamanda antioksidan bir baharat olup, karaciğer sağlığını korur. Zerdeçal, antimikrobiyel ve kan inceltici özelliklere de sahiptir. Zerdeçal, Alzheimer ve artrit gibi hastalıklarda da faydalı olabilir. Zerdeçal, hamilelerde rahim kasılmalarını artırabileceği için, kullanılmaması gerekir. Zerdeçalın günlük kullanım miktarı 0,5-1 g arasında olmalıdır.

KARABİBER

Karabiber, tükürük ve mide asidi salgısını artırarak, sindirimi ve metabolizmayı hızlandıran bir baharattır. Karabiber, bağışıklık sistemini güçlendirir, spazmları giderir ve enfeksiyonlara karşı korur. Karabiber, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir. Karabiber, tansiyonu düşürür ve içerdiği bakır sayesinde kemik sağlığına iyi gelir. Karabiber, yemeklerde kullanılabileceği gibi, demleyerek çay olarak da içilebilir.

KARANFİL

Karanfil, gazı önleyen ve bulantıyı azaltan bir baharattır. Karanfil, ağız ve boğaz enfeksiyonlarında antiseptik olarak çalışır ve ağrıyı hafifletir. Karanfil çayı, ağız kokusunu giderir ve diş çürümelerini önler. Karanfil, suya, çaya veya bazı et ve çorba yemeklerine eklenebilir. Karanfil, 10-15 dakika demlenerek çay olarak da tüketilebilir. KİŞNİŞ Kişniş, sindirimi rahatlatan ve iştahı artıran bir baharattır. Kişniş, gaz sorununu çözer. Kişniş, stresi azaltır ve uykuyu düzenler. Kişniş, günde 3-4 gr toz haline getirilmiş tohumu salatalara, çorbalara veya yemeklere eklenebilir.