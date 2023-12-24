Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Malzemeler

15 adet kedidili bisküvi

Muhallebisi için;

1 litre süt

1 su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

2 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Krem şanti için:

2 poşet krem şanti

1 su bardağı süt

Üzeri için:

1 paket toz çikolata sosu

2, 5 su bardağı süt

Süslemek için:

Çilek ya da farklı bir mevsim meyvesi

Hazırlanışı

İlk olarak tencereye 1 litre süt, yumurta sarıları, un, toz şeker ve nişasta koyulur, çırpma teli ile karıştırılır.

Karışım ocağa alınır ve sürekli karıştırılarak koyulaşıp kaynaması sağlanır.

Kaynayıp koyulaşan krema ocaktan alınarak 1 paket vanilya eklenir ve karıştırılır.

Daha sonra karışım ocaktan alınır ve streçlenerek soğumaya bırakılır.

2 poşet krem şanti 1 su bardağı süt ile köpürtülerek buzdolabına alınır.

Toz çikolata sosu 2, 5 su bardağı süt ile tencereye koyulur ve karıştırılarak kaynaması beklenir.

Ocaktan alınır ara ara kabuk tutmaması için karıştırılarak soğutmaya çalışılır.

Soğuyan beyaz kremanın içerisine hazırlanan krem şanti eklenir ve mikserin yüksek devirin de 5-7 dakika homojen kıvama gelene kadar çırpılır.

Kremanın içerisine kedi dili bisküvileri 4 parçaya bölünerek eklenerek spatula yardımı ile karıştırılır.

Krema büyük boy kare veya yuvarlak borcama krema aktarılır ve düzleştirilir.

Üzerine tamamen soğuyan çikolata sosu aktarılır. Buzdolabında en az 4 saat bekletilir ve mevsim meyveleriyle süslenerek servis edilir.

Afiyet olsun…