Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını 36. bölümde sezon finali yaparak sezona ara vermişti. Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını yeni bölümü olan 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yalı Çapkını 9 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek 36. bölümde sezon finali yapmıştı. Tatile giren dizide oyuncular ara verirken izleyicilerde yeni sezon tarihini araştırıyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in tatilde aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekranlara geliyor.

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını’nın Cuma akşamları 20:00’da yeni bölümü yayınlanıyor.

Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Buna göre Yalı Çapkını 44. bölümü 3 Kasım Cuma günü Star TV ekranlarında yayınlanacak.

yali-capkini-38-bolum-fragmani-yali-capkini-fragmani-izle-star-tv-youtube-1075.jpg

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir? Gündem
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti Gündem
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti Dünya
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu Dünya
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket Magazin
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak Teknoloji
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak