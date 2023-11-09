Yalı Çapkını’na sürpriz oyuncu. Şefika’nın kızı yalıya geliyor

Star TV’nin fenomen dizisi “Yalı Çapkını” yeni katılan oyuncularıyla dikkat çekiyor.

“Yalı Çapkını” dizisi ikinci sezonunda da cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen OGM Pictures imzalı dizinin ekibine yeni oyuncular dahil olmuştu. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Dizinin hikâyesine usta oyuncu Hülya Duyar’ın canlandırdığı Şefika’nın kızı Ayşen de dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşen’i genç yetenek Gülen Gedikoğlu canlandırıyor. Yeni bölümde senaryoya katılacağı konuşulan Ayşen’in üniversiteyi okumak için yalıya annesinin yanına geleceği öğrenildi. Ayşen’in gelişiyle beraber yalıda yeni bir hareketlilik daha yaşanacak.

