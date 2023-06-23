Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı. Sosyal medya yıkıldı

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi.

Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı. Sosyal medya yıkıldı

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündemde olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sonunda belgelendi.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-aski-belgelendi-gu5oj.jpg

Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-aski-belgelendi-inepg.jpg

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-aski-belgelendi-lt4wo.jpg

Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-aski-belgelendi-or8sb.jpg

"ARKADAŞIMIZ" DEDİ, SONRA SİLDİ

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-aski-belgelendi-bkc5e.jpg

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar, Göcek'e demir attı.

afra-saracoglu-ile-mert-ramazan-demir-in-aski-belgelendi-o5ppq.jpg

Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı.

afra-saracoglu-mert-ramazan-demir-1-skqb.jpg

Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.

Çiftin birbirlerini öpücüklere boğduğu anlar TV100 kameralarına da an be an yansıdı.

İlgili Haberler
Afra Saraçoğlu'nu şoke eden eşcinsellik sorusu. Röportaja anında son verdi
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması
Afra Saraçoğlu bir reklam anlaşmasına daha imza attı! Kaşesi dudak uçuklatıyor
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den aşk iddialarına açıklama. Birlikte Urla'da tatil yapmışlardı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
EYT'li Teoman'dan harçlık itirafı Magazin
EYT'li Teoman'dan harçlık itirafı
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü Yaşam
Kurşun yağdırdığı arkadaşlarından biri öldü
Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak Güncel
Geçiş garantili yol ve köprülere bayram yine gelmedi. Eski Türkiye'nin yolları ve köprüleri bedava olacak
Titaniğin enkazında ölen turistlerin felaketinde şok ayrıntı Dünya
Titaniğin enkazında ölen turistlerin felaketinde şok ayrıntı
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı Yaşam
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı Güncel
Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan Kınık, Kızılay’dan ayrıldı
Samsunspor'a Slovak stoper Spor
Samsunspor'a Slovak stoper