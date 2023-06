Yalı Çapkını aşıkları dudak dudağa yakalandı. Sosyal medya yıkıldı

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündemde olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sonunda belgelendi.

Göcek'te tatil yapan çift, romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü.

Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu.

"ARKADAŞIMIZ" DEDİ, SONRA SİLDİ

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Yazıcıoğlu, mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan Demir'i silmişti. Bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar, Göcek'e demir attı.

Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı. Arkasından da Afra Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar, denizde romantik anlar yaşadı.

Çiftin birbirlerini öpücüklere boğduğu anlar TV100 kameralarına da an be an yansıdı.