Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı hakkında konuştu

Emre Altuğ, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, "Konser dönüşünde gidip yeni şarkımın klibini çekeceğim sonrasında da çocuklarımla tatile devam edeceğim. Boş zamanlarımı çocuklarıma ayırmayı dikkat ediyorum ve tabii ki dostlarıma da zaman ayırıyorum" dedi.

Geçtiğimiz ay babası Tuncer Altuğ'u kaybeden başarılı sanatçı, "Önceden birlikte geçirdiğimiz bayramları yad ediyoruz. Hayat bu şekilde işliyor. Doğum kadar ölüm de doğal. Ben annem ve babamla birlikte geçirdiğim bayramları anmayı tercih ediyorum. Büyük ihtimalle onlar da bu şekilde isterlerdi." dedi.

"OYUNCU EMRE ALTUĞ TATİLE GİRDİ ŞARKICI OLAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

"Sezon sizin için nasıl geçti?" sorusunu Altuğ, "Çok yoğun geçti. Ben bir işi yaparken bir diğerini geri plana çekiyordum ama bu sefer ikisini de önemsedim. Dizi tam gaz devam ederken yeni şarkılar çıkardım ve konserler verdim. Dizi çekimlerinden dolayı turne yapmaya fırsat bulamadım. Şimdi dizi çekimleri tatile girdi ama ben çalışmaya devam ediyorum. Oyuncu Emre Altuğ tatile girdi ama şarkıcı olan çalışmaya devam ediyor." şeklinde yanıtladı.

"ONLAR HER ŞEYE YAKIŞIRLAR"

Star TV'de ekrana gelen 'Yalı Çapkını' dizisinde rol alan sanatçı, projede yer alan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olmasına, "Ben de medyadan gördüm. Fotoğrafları gördüm onun dışında konuşmadım. Bu konuyla ilgili bir yorumum olmaz" dedi.

Altuğ, "Yakıştırdınız mı?" sorusuna, "Onlar her şeye yakışırlar" yanıtını verdi. 'Yalı Çapkını'nın ikinci sezonu için konuşan Altuğ, "Ağustosun sonlarına doğru çekimler başlar gibi... Daha bir konuşma olmadı. Sezonu yoğun geçirdim" diye konuştu.