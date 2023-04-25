Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den aşk iddialarına açıklama. Birlikte Urla'da tatil yapmışlardı

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in sevgili olup olmadığı sorusu magazin gündemine damga vurdu. İkilinin çekimlere bayram tatili arası verilmesini fırsat bulup Urla’ya gitmesi, aynı yerden kalp emojisiyle fotoğraf paylaşması aşk yaşadıkları iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Peki birbirlerine çok yakıştırılan ikili gerçekten ilişki yaşıyor mu? Birsen Altuntaş bu soruya yanıt alabilmek için Yalı Çapkını'nın iki ünlü oyuncusuna ulaştı.

Altuntaş "Gelen soru bombardımanı üzerine her iki tarafa da ulaştım ve aldığım yanıt şu" diyerek Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

"Urla’ya birkaç arkadaş beraber gittik. Sevgili değil, daha önce de söylediğimiz gibi çok iyi anlaşan iş arkadaşıyız."

