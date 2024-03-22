Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek

Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek
Kaynak: www.birsenaltuntas.com
Nükhet karakterinin diziye veda etmesi senaryonun gerektirdiği sağlık sorunları nedeniyle olacağı ve bu vedanın izleyiciler arasında çok konuşulacağı bildirildi.
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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 1

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu "Yalı Çapkını" dizisi, ilk yayınlandığı andan itibaren izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 2

Her yeni bölümüyle gündem yaratan yapım, yakında gerçekleşecek sürpriz bir ayrılıkla şaşırtacak.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 3

"Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezonu, izleyicileri hala ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 4

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği ana karakterler, serinin son bölümünde beklenmedik bir ayrılığa tanık olacak.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 5

Dizinin ikinci sezonunun başlarında Halis Ağa'nın kızı Nükhet karakteriyle katılan Binnur Kaya, ekiple vedalaşmaya hazırlanıyor.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 6

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, Nükhet karakterinin diziye veda etmesi, senaryonun gerektirdiği sağlık sorunları nedeniyle olacak ve bu veda, izleyiciler arasında çok konuşulacak.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 7

Karakterin ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği şu an için belirsiz.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 8

Mehmet Barış Günger tarafından yazılan dizide, Halis Ağa'nın Hattuç ile evlilik kararını duyurması ise izleyiciler arasında büyük bir etkiye neden olacak.

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Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek 9
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