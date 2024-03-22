Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık. Tüm dengeler değişecek

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde olduğu "Yalı Çapkını" dizisi, ilk yayınlandığı andan itibaren izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.
Her yeni bölümüyle gündem yaratan yapım, yakında gerçekleşecek sürpriz bir ayrılıkla şaşırtacak.
"Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezonu, izleyicileri hala ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in üstlendiği ana karakterler, serinin son bölümünde beklenmedik bir ayrılığa tanık olacak.
Dizinin ikinci sezonunun başlarında Halis Ağa'nın kızı Nükhet karakteriyle katılan Binnur Kaya, ekiple vedalaşmaya hazırlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirdiğine göre, Nükhet karakterinin diziye veda etmesi, senaryonun gerektirdiği sağlık sorunları nedeniyle olacak ve bu veda, izleyiciler arasında çok konuşulacak.
Karakterin ilerleyen bölümlerde diziye dönüp dönmeyeceği şu an için belirsiz.
Mehmet Barış Günger tarafından yazılan dizide, Halis Ağa'nın Hattuç ile evlilik kararını duyurması ise izleyiciler arasında büyük bir etkiye neden olacak.