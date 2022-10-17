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Yalı Çapkını dizisi hakkında o gerçek ortaya çıktı! Kimin hayatını anlattığı merak konusu olmuştu

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı yeni sezonun iddialı dizilerinden Yalı Çapkını, reyting başarısıyla adından söz ettiriyor. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu diziyle ilgili ''Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı" açıklamasını yapınca Yalı Çapkını yine gündem oldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:56
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Yalı Çapkını dizisinin kimin hayatını anlattığı merak konusu olmuştu! O gerçek ortaya çıktı

Yalı Çapkını dizisi hakkında o gerçek ortaya çıktı! Kimin hayatını anlattığı merak konusu olmuştu
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Yeni sezonun iddialı yapımı olan ve oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yalı Çapkını dizisi 4. bölümüyle ekrana geldi. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizinin hikayesinin gerçek bir hikaye olduğu ortaya çıktı.

"HER KARAKTERİN AYRI BİR HÜZNÜ VAR"

Gülseren Budayıcıoğlu dizinin konusuyla alakalı, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka.'' ifadelerini kullandı.

Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları gereği paylaşılmıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

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