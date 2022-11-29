Mert Ramazan Demir'den Yalı Çapkını itirafı geldi

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi ekranın beğenilen dizileri arasında yer alıyor.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" dedi.

"20 OCAK 2023'TE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK"

Özel platformda yayınlanan Şahmeran dizisi hakkında da konuşan Mert Ramazan Demir, "Şahmaran'ı yaklaşık 1.5 yıl önce çektik. Fragmanını izledikten sonra çok başarılı bir iş olduğunu tekrar anladım. 20 Ocak 2023'de görücüye çıkacak" ifadelerini kullandı.

"BURAK İLE YAKIN ARKADAŞIZ"

Demir, "Şahmeran dizisinde birlikte rol aldığınız Burak Deniz ile aranız nasıl?" sorusuna da, "Burak ile çok yakın arkadaşız. Hatta 'Kal' dizisini birlikte izledik. Çok güzel bir iş çıkarmışlar" dedi.

