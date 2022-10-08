Demet Akalın 'Yalı Çapkını' sorusunu sorduğuna pişman oldu: Türkçe ise anlamamışsınızdır

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki dilbilgisi hataları nedeniyle eleştirilen Demet Akalın, son olarak Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Uyarlama bir dizi olan Yalı Çapkını'nın sonunu merak eden Demet Akalın'ın bu durumla ilgili paylaşımı oldukça güldürdü.

"YALI ÇAPKINI'NIN SONUNU BİLEN VAR MI?" DİYE SORDU

Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, ve Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, uyarlama olan dizi için Twitter hesabından, "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşıma birçok tepki geldi. İşte Demet Akalın'a gelen cevaplardan bazıları!