8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın 'Yalı Çapkını' sorusunu sorduğuna pişman oldu: Türkçe ise anlamamışsınızdır

Demet Akalın 'Yalı Çapkını' sorusunu sorduğuna pişman oldu: Türkçe ise anlamamışsınızdır

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı son tweetiyle alay konusu oldu. Uyarlama olan Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, takipçilerine hikayenin finalini sordu. Gelen yanıtlarsa birbirinden yaratıcı ve esprili oldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:50
Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın’a esprili cevaplar

Demet Akalın 'Yalı Çapkını' sorusunu sorduğuna pişman oldu: Türkçe ise anlamamışsınızdır
+
Aa
-

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardaki dilbilgisi hataları nedeniyle eleştirilen Demet Akalın, son olarak Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Uyarlama bir dizi olan Yalı Çapkını'nın sonunu merak eden Demet Akalın'ın bu durumla ilgili paylaşımı oldukça güldürdü.

"YALI ÇAPKINI'NIN SONUNU BİLEN VAR MI?" DİYE SORDU

Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, ve Emre Altuğ gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, uyarlama olan dizi için Twitter hesabından, "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşıma birçok tepki geldi. İşte Demet Akalın'a gelen cevaplardan bazıları!

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
3
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
4
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
6
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
7
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Konya'da inşaat boşluğuna düşen işçi yaralandı
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Zafer Partisi Başkanlık Divanı belli oldu
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.