Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sıcak pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Samimi karelere 'Yılın en iyi partnerliği' gibi övgü dolu yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yakınlığı eleştirdi.
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Rol arkadaşıyla pozlarını paylaşan Afra Saraçoğlu, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.
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Ünlü oyuncuların sarmaş dolaş pozlarına 'Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu' ve 'Resmen birbirleri için yaratılmışlar' gibi yorumlar yapıldı.
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Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimiyetinden rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Kavga haberlerini doğrulayan Mert Ramazan Demir, 'Biz Afra ile çok eski arkadaşız' diyerek aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
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Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun ise güzel oyuncuya 'Biraz dikkat et, insanlar sizi yanlış anlıyor' dediği iddia edilmişti.
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vuruyor.
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Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Yalı Çapkını seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin sonu da merak konusu olmuştu. Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu.
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Kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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Seyircinin takdirini toplayan Yalı Çapkını dizisi büyük ilgi görüyor.
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Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı.
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Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.
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Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.
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Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.