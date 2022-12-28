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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölümüne damga vuran öpüşme sahnesiyle uzun süre gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in samimi kareleri, sosyal medyada gündem oldu.

Galeri Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 08:36
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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sıcak pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Samimi karelere 'Yılın en iyi partnerliği' gibi övgü dolu yorumlar yapılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yakınlığı eleştirdi.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Rol arkadaşıyla pozlarını paylaşan Afra Saraçoğlu, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncuların sarmaş dolaş pozlarına 'Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu' ve 'Resmen birbirleri için yaratılmışlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimiyetinden rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Kavga haberlerini doğrulayan Mert Ramazan Demir, 'Biz Afra ile çok eski arkadaşız' diyerek aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun ise güzel oyuncuya 'Biraz dikkat et, insanlar sizi yanlış anlıyor' dediği iddia edilmişti.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamlarına damga vuruyor.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Yalı Çapkını seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin sonu da merak konusu olmuştu. Yalı Çapkını'nın finali ifşa oldu.

10/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Kadrosunda Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarla olan dizinin oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Seyircinin takdirini toplayan Yalı Çapkını dizisi büyük ilgi görüyor.

12/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Öte yandan dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı.

13/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.

14/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Ferit, maddi durumu iyi, yakışıklı, kendine güvenen ancak aşka ve evliliğe inanmayan bir gençtir. Seyran ile ilk evlendiğinde ona karşı sevgi duymayan Ferit, Seyran'a aşık olup onun için tüm hayatını değiştirecektir.

15/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

Ancak koskoca yalıda tek başına kalan Seyran, kendisini aldatan Ferit'i terk edecek. Ardından Ferit'in çöküşü başlayacak. İflas eden Ferit'in intihar ederek yaşamına son vereceği söyleniyor.

16/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

17/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

18/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

19/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

20/20
Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı

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