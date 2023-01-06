Güzel oyuncu Mine Tugay sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak Zalim İstanbul’daki performansıyla beğeni toplayan Mine Tugay Yalı Çapkını dizisinde rol aldı. Mine Tugay’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Yalı Çapkınında rol alan Mine Tugay estetik mi yaptırdı? Mine Tugay kimdir?

Medcezir, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Mine Tugay, oyunculuğuyla beğeni toplamıştı. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Mine Tugay son olarak 6 Ocak yani bugün 16. bölümü yayınlanacak olan Yalı Çapkını dizisinde boy gösterecek.

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanında görünen Mine Tugay’ın son hali sevenlerini meraklandırdı. Yüzünde ciddi bir değişiklik görünen Mine Tugay’ın adı estetik iddialarına karıştı. Peki, Mine Tugay estetik mi yaptırdı? Mine Tugay kimdir?

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978'de, Konya'da doğdu.

Mine Tugay, Ortaöğrenimini İstanbul'da Yeni Levent Lisesi'nde tamamladı.

1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı çocuk oyununda Mine Tugay rol aldı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başlayan Mine Tugay, 15 kişilik sınıftan disiplinsizlik iddiasıyla uzaklaştırılan aralarında Özge Özberk ve Özgü Namal'ın da bulunduğu 13 kişiden biri oldu.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren Mine Tugay, mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya'da tiyatro oyunlarında oynamaya başladı.

Mine Tugay, 2003 yılında Işıl Kasapoğlu rejisiyle Onikinci Gece ve Kuşlar Meclisi oyunlarında oynadı. Aynı yıl Gülbeyaz adlı televizyon dizisinde rol alarak dizi oyunculuğuna başladı

Mine Tugay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk yüksek lisans programına devam ederken Aşk Her Yaşta ve Aliye adlı dizilerde rol aldı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2007 yapımı Yoldaki Kedi adlı kusa filmindeki performansıyla Sinepark Kısa Film Festivali’nde Mine Tugay En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ nü kazandı.



Mine Tugay, 2006 yılında Show TV'de yayınlanan Gülpare, 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz ve 2009 yılında TRT 1'de yayınlanan Aynadaki Düşman adlı dizilerde başrolü üstlendi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Mine Tugay, Narkotik başkomiseri Suna karakterini canlandırdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol aldı.

Mine Tugay, 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde başrol karakter olan Şeniz Karaçay'ı canlandırdı. Mine Tugay, son olarak Star Tv'de ekrana gelecek Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı.