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Mine Tugay'dan estetik açıklaması geldi

Mine Tugay’ın kadrosunda bulunduğu Yalı Çapkını dizisindeki görüntüsünü gören sevenleri onun estetik operasyonu fazla kaçırdığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Tugay sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 22:21
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Yalı Çapkını dizisinde oynayan Mine Tugaydan estetik açıklaması

Mine Tugay'dan estetik açıklaması geldi
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Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan ve güzelliğini gözler önüne seren  Mine Tugay, Yalı Çapkını’na konuk oyuncu olarak katıldı.

Fragmanı izleyenlerin Tugay’ın son haline çok şaşırdı. Sosyal medyada yapılan estetik yorumlarına Mine Tugay yanıt verdi.

"KİMSE YAŞAMAZ UMARIM"

Mine Tugay yaptığı açıklamada, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim. Sevgili dostlar, ben sol gözümle ilgili 12 yıldır bir sağlık problemi yaşıyorum.

Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerinde birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef.

İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım şimdiden. Çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini, gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yapılması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba gibi bir bölüm var izleyin derim." dedi.

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