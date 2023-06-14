Yalı Çapkını'nın bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını, sezon finaliyle ekran macerasına ara vermişti. Dizinin bölüm başı satış rakamı ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı

OGM Pictures'ın reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi 36. bölümde sezon finali yapmıştı.

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“Yalı Çapkını” dizisi yurt dışına en çok satılan dizilerin başında geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir‘in başrollerini paylaştığı Star TV’de ekrana gelen OGM Pictures imzalı dizinin yurt dışı bölüm başı satış rakamı dudak uçuklattı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Antepli iki ailenin hikâyesi etrafında yaşanan olayların ele alındığı dizinin bölüm başı satış rakamı 600 bin dolara (14 milyon TL) ulaştı. Bu rakam Türk dizileri adına da bir rekoru da temsil ediyor.

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