Yalı Çapkını'nın yıldızları hakkında bomba iddia

Afra Saraçoğlu, 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra sık sık Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile anılmaya başlandı.

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi.

Bilal Özcan'a açıklamalar yapan Onur Akay'ın söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Akay, ikili hakkında büyük bir aşk yaşadıklarını ancak yapım şirketinin oyuncularla anlaşma yaptığını o nedenle açıklayamadıklarını söyledi.

Sette birçok kişinin bu aşka şahit olduğunu söyleyen Akay 'Set çalışanlarından bize haber gelmemesi imkansız' dedi. Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadıklarını bilinmesini istediğini aktaran Akay 'Çok gizli olarak sürdürecekler çünkü yapım şirketi onlara bu konuda rest çekmiş' diye açıklamalarına devam etti.

Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na evlilik teklif ettiğini de açıklayan Onur Akay ''Mert Urla'daki bir otelde evlilik teklifi etti hatta onlar kendi arasında sözlü... Bunu da bazı kişiler biliyor. Yüzükleri taktılar onları her yerde takamıyorlar. Aileleri de öğrenmiş. Yani aslında sözlü onlar.'' açıklamasıyla dikkat çekti.