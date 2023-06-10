Yalı Çapkını'nın sezon finalinde şoke eden sahne. İzleyiciler büyük tepki gösterdi

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını dün akşam 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Heyecan dolu sahneleriyle büyük bir ilgiyle izlenen diziye Saffet'in falaka sahnesi damga vurdu. O sahneye sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Yalı Çapkını'nın sezon finalinde şoke eden sahne. İzleyiciler büyük tepki gösterdi

Yalı Çapkını dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Son bölümüyle fırtınalar estiren diziye Saffet'in falakaya yatırıldığı sahne damga vurdu. Her yerde Seyran'ı arayan Korhan Ailesi, soluğu Saffet ağanın evinde aldı.

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O sırada kendisini bahçeye atan Saffet'in eşi Suna ise, kardeşi Seyran'ın evde olmadığını söyleyerek Ferit'e gitmelerin gerektiğini söyledi. Suna'nın herkesin içinde konuşmasına sinirlenen Saffet ağa ise sinirini torunu Saffet'ten çıkardı.

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"Karın olacak kadın senden izin almadan nasıl odasından çıkar? Biz burada erkek erkeğe konuşurken nasıl lafa girer? Sen ne işe yararsın manyak" diyen Saffet ağa, adamlarına talimat vererek Saffet'i falakaya yatırdı.

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Saffet gözyaşları içinde "Dede ne olursun" diye bağırırken Saffet ağa da "Daha hızlı vurun" diye talimat verdi. Önceki bölümlerde Suna'nın ayakkabısını koklayarak öpen Saffet'in ayağa olan fetişinin bu olaylardan dolayı olduğunu ortaya çıktı. Öte yandan dizide Saffet rolünü oynayan Ediz Akşehir'in performansı izleyiciler tarafından çok beğenildi.

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Dizideki falaka sahnesi izleyicileri çok sinirlendirdi. Kısa sürede Twitter'da paylaşılmaya başlanan sahne için "Herkes kendi tarzında şizofren", "Ağzım açık izledim bu nasıl sahne?", ''Yazık oldu Saffet'e'', ''Saffet'in neden bu hale geldiğini anladık'', ''Senarist bize ne yaşattın böyle'' gibi yorumlar yapıldı.

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