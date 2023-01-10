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Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri işçi alacak

Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri, bünyesinde kantar görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 06:30
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Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri 1 personel alacak

Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri, bünyesinde kantar görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*EN AZ İLKOKUL MEZUNU - BAY
*YALOVA SINIRLARI İÇERİSINDE EN AZ 1 YIL İKAMET EDİYOR OLMAK
*GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL OLACAK BİR ÖZRÜ/ENGELİ BULUNMAMAK.
*KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK
*SGK'DAN HERHANGİ BİR EMEKLİLİK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMAMIŞ OLMAK

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*BAŞVURULAR GEREKLİ BELGELER BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ TARAFINDAN ŞAHSEN TESLİM EDİLECEK

BELGELER: 
*İŞ BAŞVURU FORMU,
* İKAMETGAH, 
*ADLİ SİCİL KAYDI, 
*NUFUS CÜZDANI
*FOTOKOPİSİ,

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