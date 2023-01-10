﻿Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri, bünyesinde kantar görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*EN AZ İLKOKUL MEZUNU - BAY

*YALOVA SINIRLARI İÇERİSINDE EN AZ 1 YIL İKAMET EDİYOR OLMAK

*GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL OLACAK BİR ÖZRÜ/ENGELİ BULUNMAMAK.

*KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK

*SGK'DAN HERHANGİ BİR EMEKLİLİK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANMAMIŞ OLMAK

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*BAŞVURULAR GEREKLİ BELGELER BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİ TARAFINDAN ŞAHSEN TESLİM EDİLECEK

BELGELER:

*İŞ BAŞVURU FORMU,

* İKAMETGAH,

*ADLİ SİCİL KAYDI,

*NUFUS CÜZDANI

*FOTOKOPİSİ,