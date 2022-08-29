Yalova’da kazan dairesi yangını

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi Özşahinlar Apartmanı’nın kazan dairesinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
Yangın, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangında, kazan dairesindeki plastik maddelerin alev alarak yandığı öğrenildi.
Duman altında kalan kazan dairesindeki yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle içeriye girerek kontrollerini gerçekleştirdi.
(İHA)
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