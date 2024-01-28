Yalova’da balıkçılardan büyük tepki

Kaynak: İHA
Yalova’da balıkçılardan büyük tepki
Yalova’da balıkçılar, Yalova açıklarındaki gemi demirleme sahasından dolayı sıkıntı çektiklerini söyledi.

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Yalova açıklarında bulunan gemi demirleme sahasından dolayı balıkçıları olumsuz etkilediğini vurguladı.

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Ayrıca gemi demirleme sahasının en verimli yeri olan meralara yapıldığını söyleyen Karataş, sahanın yerinin değiştirilmesini talep ettiklerini belirtti.

"BALIK AVLAMA SAHAMIZ HİÇ KALMADI"

1976’dan beri balıkçılık yapan Fahri Topalak ise, geçenlerde teknesini boyadan denize indirdiğini söyleyerek, oraya zorunlu şekilde ağ attığını belirtti.

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Ayrıca Topalak, Sahil Güvenlik ekibinin geldiğini, 5 bin 300 lira demir sahasına ağ atmaktan ceza yazdığını söyledi.

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