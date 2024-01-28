Bir buçuk asırlık moda şirketi iflasın eşiğinde. Kriz onu da vurdu

Pandem ile bozulan tedarik zinciri enflasyonu yükseltirken, merkez bankalarını faiz artırımına yönlendirdi. Faiz artırımları ise ücretlerdeki artışı beraberinde getirdi.

Bu durum birçok sektörde daralmayı ya da kapanmayı getirdi.

Hamburg merkezli moda perakendeciliği sektöründe bir buçuk asırdır yani 150 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Gosche, iflas başvurusunda bulundu.

Blankenese, Groß Flottbek ve Eppendorf gibi şehrin farklı semtlerinde bulunan mağazalarıyla tanınan şirket, 1867 yılında Hansa kentinde kurulmuştu.

Blankenese, 1867 yılında Hansa kentinde Groß Flottbek ve Eppendorf gibi şehrin farklı semtlerinde bulunan mağazalarıyla kurulmuştu.

Şirketin mali zorluklarının, online ticaretteki rekabetin yanı sıra "tüketicilerin genel harcama isteksizliği" ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Gosche'ye, başvuru sonucunda geçici iflas yöneticisi atandı.

Şirketin devri sürecinde, şu anda birkaç potansiyel alıcı ile görüşmelerin olduğu belirtilirken, devir işlemleri tamamlandığında marka, mevcut ismi ve şubeleriyle faaliyetlerine devam edeceği söyleniyor.