Yalova'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi Şenköy geçişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre hatalı sollama yapan bir lüks otomobil ile karşı yönden gelen bir başka otomobil çarpıştı. Bölgedeki bir cip sürücüsü ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı ve takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kazanın olduğu bölgeye gelerek hızla müdahalede bulunan sağlık ekipleri, karşı yönden gelen otomobilde bulunan Sezai Selçuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobildeki, Neriman Selçuk ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Lüks araçta sürücü de dahil olmak üzere 2 kişi yaralanırken, cip içerisindeki 3 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Lüks aracın sürücüsü, ölen Sezai Selçuk'a sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştığı bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.