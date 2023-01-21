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İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Yalova'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 08:05
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Yalova'da feci kaza. İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre, İl Özel İdaresi trafik ışıklarında Stadyum Caddesi’nden çıkış yapan 77 BE 637 plakalı otomobil ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde seyreden 34 CRP 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan sürücü ve yolcular can pazarı yaşandı.

Otomobillerde yaralanan 1’i ağır 4 kişi Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına

alındı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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