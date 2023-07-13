Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirerek Yalova'da pazarlayan şüphelileri belirledi.

Ekipler, V.I, N.A, K.A, E.S.C, F.Y, H.S. ve F.A'nın bulunduğu araçları Yalova-Altınova kara yolunda durdurdu. Araçlarda yapılan aramada narkotik köpeğinin de yardımıyla 393 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.I, N.A, K.A, E.S.C. ve F.Y. tutuklanırken, H.S. ve F.A'nın işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan A.S, M.S, İ.A, Y.A, K.E'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.