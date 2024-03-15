Yalova’da İsrail’in Gazze saldırıları protesto edildi

Kaynak: İHA
Yalova’da İsrail’in Gazze saldırıları protesto edildi
Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılar protesto edildi.

Yalova Merkez Camisi’nde kılınan Cuma namazının ardından İsrail protesto edildi ve basın açıklaması yapıldı.

GÖNÜLDER adına konuşan Hacı Ömer Anlayışlı, “Yeniden gönüllerimize Gazze’nin acısını, oradaki mazlumların acısını hissettirmek için GÖNÜLDER olarak basın açıklaması yapmaya karar verdik. Filistin’i unutma Gazze’yi konuşmaya devam et. Zulüm bitene kadar sakın Filistin’i unutma, sakın bu acıyı unutma, Gazze’yi konuşmaya, bu zulmü konuşmaya devam et. Uzun süredir vahşetin temsilcisi Siyonist İsrail tarafından esir alınan kutsal mabedimiz Kudüs’te zulüm devam ederken, zulmün sınırları Gazze ile birlikte daha da genişledi. 7 Ekim’den bu yana katil İsrail’in saldırıları sonucu, Gazze’de 30 binin üzerinde insan katledildi. 70 binin üzerinde insan da yaralı.” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesaplarında Gazze’de soykırım yapıldığına dair kanıt niteliğinde olan paylaşımlara sistematik olarak sansür yapıldığını söyleyen Anlayışlı, “Batı'nın buyruğu üzerine yapılan bu sansür ile İsrail gerçekleştirdiği vahşeti kendileri hariç, kimse görsün istemiyorlar” dedi.

Gazze’deki çocukların durumunun kötü olduğunu söyleyen Anlayışlı, “Kendimizi, STK’ları, partileri, belediyelerimizi uyarıyoruz. Lüks iftar sofralarından vazgeçin, pankart asma yarışından vazgeçin. Çocuklar öldürülüyor. Çocukların ölüm sancılarını dinlemek yerine evlerde, camilerde Kur'an okunurken seçim arabalarınızda daha fazla müzik açma yarışına girmeyin” şeklinde konuştu.

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