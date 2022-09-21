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Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu

Yalova'da seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 18 koyun telef olurken kaza sonrası kaçan sürücü gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:51
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Yalova'da otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye daldı

Yalova’da otomobil sürüye daldı: 18 koyun telef oldu
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçiş yapan sürüye dalan otomobil, çarptığı 24 koyundan 18'ini telef etti. Kaçan sürücü kaza yerinde düşen plakadan kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yalova - Armutlu karayolu Şenköy mevkiinde meydana gelen kazada M.M.G. (73) idaresindeki 34 RL 8672 plakalı otomobil, yolun karşısına geçiş yapan T.E.'ye (50) ait küçükbaş hayvan sürüsüne daldı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle koyunlar yol üzerinde metrelerce savruldu. Otomobilin çarptığı 24 koyundan 18'i telef oldu. Kaza sonrası kaçan sürücü olay yerinde düşen plakadan kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan sürücü ardından serbest bırakıldı.

Bölgede yaralanan koyunlar veterinere götürülürken, telef olan koyunlar ise Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından alındı.
Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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