Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı

Yalova'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Süleymanbey Mahallesi'ndeki lunapark, taşan deniz suları ile doldu. Lunaparkın içerisinde yer alan kafeteryanın camları kırıldı, masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle zarar gördü. İşletme sahibi Ali Altınbaş, afet yaşadıklarını söyleyerek,

"DENİZDEN 20 METRE KADAR KUM VE ÇAKILLAR SÜRÜKLENDİ"

"Dün gece çıkan şiddetli rüzgar ve yağmurun etkilerinden bizler de nasibimizi aldık. Çok aşırı bir rüzgar vardı. Deniz, 3 metre kadar kabardı ve daha sonra dalgalar 5 metreye çıktı. Dalgalar, şiddetli rüzgarın etkisi ile buradaki kafeteryamıza da zarar verdi. Denizden 20 metre kadar kum ve çakıllar sürüklendi. Doğal afettir, bu. Yetkililerden destek bekliyoruz. Canımız sağolsun diyoruz" dedi. Yalova-Termal yolunun 6’ncı kilometresinde de 15 metrelik çam ağacı, kökünden kırılarak yola devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.