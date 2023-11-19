Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı

Yalova'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle lunaparkı deniz suyu bastı.

KAYNAK: DHA
Yalova'da sağanak ve fırtına; deniz taştı, tekneler parçalandı

Yalova'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Süleymanbey Mahallesi'ndeki lunapark, taşan deniz suları ile doldu. Lunaparkın içerisinde yer alan kafeteryanın camları kırıldı, masa ve sandalyeler rüzgar nedeniyle zarar gördü. İşletme sahibi Ali Altınbaş, afet yaşadıklarını söyleyerek,

"DENİZDEN 20 METRE KADAR KUM VE ÇAKILLAR SÜRÜKLENDİ"

"Dün gece çıkan şiddetli rüzgar ve yağmurun etkilerinden bizler de nasibimizi aldık. Çok aşırı bir rüzgar vardı. Deniz, 3 metre kadar kabardı ve daha sonra dalgalar 5 metreye çıktı. Dalgalar, şiddetli rüzgarın etkisi ile buradaki kafeteryamıza da zarar verdi. Denizden 20 metre kadar kum ve çakıllar sürüklendi. Doğal afettir, bu. Yetkililerden destek bekliyoruz. Canımız sağolsun diyoruz" dedi. Yalova-Termal yolunun 6’ncı kilometresinde de 15 metrelik çam ağacı, kökünden kırılarak yola devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

yalovada-saganak-ve-firtina-deniz-tasti-tekneler-parcalandi-2-9542-dhaphoto1.jpg

yalovada-saganak-ve-firtina-deniz-tasti-tekneler-parcalandi-2-9542-dhaphoto2.jpg

yalovada-saganak-ve-firtina-deniz-tasti-tekneler-parcalandi-2-9542-dhaphoto3.jpg

yalovada-saganak-ve-firtina-deniz-tasti-tekneler-parcalandi-2-9542-dhaphoto4.jpg

yalovada-saganak-ve-firtina-deniz-tasti-tekneler-parcalandi-2-9542-dhaphoto5.jpg

İlgili Haberler
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi Magazin
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi Spor
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı Gündem
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı Gündem
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık Spor
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak! Ekonomi
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak!
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı Gündem
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı