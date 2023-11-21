Tekne sahibi olmanın kolay yolu belli oldu

Sanlorenzo, Hanse, Prestige, Jeanneau, Excess'in de aralarında bulunduğu çok sayıda markanın Türkiye distribütörü olan Trio Deniz, tekne sahipliğini ulaşılabilir hâle getirecek yepyeni markası "Kolay Tekne"yi 21-29 Ekim'de düzenlenen Bosphorus Boat Show'da tanıttı.

"Alması Kolay, Kullanması Kolay, Satması Kolay" sloganıyla hayat bulan yeni marka, teknesini yılın 12 ayı kullanma olanağı bulunmayan; yalnızca sekiz haftalık kullanım süresini yeterli gören deniz severlere kullanacaklarından fazlasını ödemeden 1/6 hisseli tekne sahipliğine dayalı alternatif bir seçenek sunuyor. Kolay Tekne'yle tekne sahibi olan deniz severlere pek çok ayrıcalık sunuluyor.

Göcek'te marina ücreti, tekne sigortası, yıllık bakım-onarım ve servis masrafları gibi tüm harcamalarda teknenin tamamı için değil; sadece 1/6 hisse için ödeme yapılıyor.