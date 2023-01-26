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Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden genç kadın, Bursa'da toprağa verildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:00
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Yalova'da Semiha Sözer fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti

Fotoğraf çekmek isterken hayatını kaybetti
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İHA

Olay, Yalova’nın Altınova ilçesi Ayazma köyünde meydana geldi. Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer (33), 2 arkadaşıyla birlikte gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne geldi. Doğada dolaştıkları sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen Sözer, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayalıklardan inerek Semiha Sözer’e ulaştı. Ekipler, Sözer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Semiha Sözer’in cesedini çıkardı. Cenaze aracına bindirilen Sözer’in cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Semiha Sözer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Orhangazi’ye bağlı Hamzalı Mahallesi'ne bugün getirildi. Burada baba ocağında son kez helallik alınan Semiha Sözer, ikindi vakti Hamzalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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