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Yalova’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu   

Yalova-İzmit kara yolunda seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar oluştu.   

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 17:53
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Yalova’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu   

Yalova’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu   
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Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolunda Yalova istikametinde seyreden 34 plakalı otomobilin eski Yalova Devlet Hastanesi kavşağında motor kısmında yangın çıktı. Kaputtan alevlerin yükseldiğini fark eden araç sürücüsü otomobilini durdurdu.

Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. 

Araçta maddi hasara yol açan yangın nedeniyle kara yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Aracın çekiciyle bölgeden alınmasıyla yol trafiğe açıldı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)                               

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