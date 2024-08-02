Yalova'da tersanede feci kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Yalova'da tersanede feci kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, "boom" adı verilen insan kaldırma platformundan düşen iki işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Beşiktaş Tersanesi’nde çalışan 22 yaşındaki Doğanay Kurt ve 33 yaşındaki Mehmet Kesik, bir gemide boya yapmak için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindiler.

İddiaya göre, yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıkan işçiler, boomun bağlantı noktasında meydana gelen kopma sonucu sert bir şekilde zemine düştüler.

Tersanenin sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılan işçiler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tahkikat devam ediyor

İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.

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