Yamaç paraşütçüler Ordu’da yarışacak

Ordu’da düzenlenecek olan yamaç paraşütü festivalinde 7 ilden gelen sporcular yarışacak.

KAYNAK: İHA
Yamaç paraşütçüler Ordu’da yarışacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenecek olan festival çerçevesinde uçuşlar için kayıtlar başladı. Türkiye’de 7 ilden sporcular ile farklı ülkelerden de katılım sağlanacağı festival 3 gün sürecek. Festival çerçevesinde ayrıca sporcular için çeşitli etkinlikler düzenlenecek, foto maraton yarışması gerçekleştirilecek.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, “İlk kez düzenlemiş olduğumuz yamaç paraşütü festivalimiz ile birlikte Hava Sporları Federasyonu’na bağlı 7 bölgeden yurtdışı da dahil 50 tane sporcunun katılımı ile kayırlarımız başladı. Festivalimiz 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yamaç paraşütünün elverişli olduğu illerden bir tanesi Ordu, amacımız bu yarışmanın ve görsel güzelliklerin foto maraton etkinlikleri ile birlikte Ordu’yu turizm anlamında daha iyi yerlere getirmek” diye konuştu.

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Ordu Sportif Havacılık Kulüp Başkanı Durmuş Şahin, 2013 yılından bu yana Ordu’da yamaç paraşütü festivalinin yapılmadığını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerekli tedbirleri alarak bu festivali hazırladıklarını söyleyen Durmuş, “Şu anda 7 ilden 50 pilot var ancak bu sayının artmasını bekliyoruz. Hava şartları müsaade ederse farklı ülkeden bir pilotumuz akrobasi uçuşu yapacak. Almanya’dan gelen bir sporcumuz var, bu sporcular sadece festival için buraya geldiler. Bugün gösteri uçuşları yapacaktık ancak hava şartları buna müsaade etmedi. Festivalimiz cumartesi ve Pazar günü itibariyle başlayacak ve devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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Yamaç Paraşütü Tepe Sorumlusu Burak Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine çok desteği olduğunu belirterek, güzel bir etkinlik olacağını söyledi.

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Festival çerçevesinde yapılması planlanan gösteri uçuşları hava muhalefeti nedeniyle iptal olurken, Ordu’ya gelen pilotlar için ayrıca deniz gezisi, konser gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek, ödüllü fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

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