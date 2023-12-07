Yanan daireye itfaiyecinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1049 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen daireden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

PRATİK VE HIZLI MÜDAHALE

Yangın bölgesine gelen ilk itfaiye ekibinden bir erin hızı ise dikkat çekti. İtfaiye eri aracın park edilmesinin ardından gerekli müdahale için hazırlığını kısa sürede tamamlayıp aracının üzerine çıktı. Ardından çevredeki vatandaşlardan hazır olan hortumu isteyip alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye erinin bu müdahalesi yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

Yangın nedeniyle diğer binadaki vatandaşlar da sokağa çıkıp çalışmaları izledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.