Yanan daireye itfaiyecinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi

Antalya’da 4 katlı apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Yangına ilk müdahale eden itfaiye erinin aracın üzerine çıkıp merdiven yardımı olmadan alevlere müdahalesi ise yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

KAYNAK: İHA
Yanan daireye itfaiyecinin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını önledi

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1049 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen daireden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

aw093769-06.jpg

PRATİK VE HIZLI MÜDAHALE

Yangın bölgesine gelen ilk itfaiye ekibinden bir erin hızı ise dikkat çekti. İtfaiye eri aracın park edilmesinin ardından gerekli müdahale için hazırlığını kısa sürede tamamlayıp aracının üzerine çıktı. Ardından çevredeki vatandaşlardan hazır olan hortumu isteyip alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye erinin bu müdahalesi yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

aw093769-07.jpg

Yangın nedeniyle diğer binadaki vatandaşlar da sokağa çıkıp çalışmaları izledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

aw093769-02.jpg

aw093769-05.jpg

aw093769-01.jpg

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı Spor
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı
Nesli tükenme tehlikesindeki türleri avlayan şahıslara rekor para cezası Gündem
Nesli tükenme tehlikesindeki türleri avlayan şahıslara rekor para cezası
Elazığ'da deprem Gündem
Elazığ'da deprem
Dilan Polat'la ünlenen "Yasmar Yasmar" şarkısı Türkçe'ye çevrildi Gündem
Dilan Polat'la ünlenen "Yasmar Yasmar" şarkısı Türkçe'ye çevrildi
Çaykur Rizespor gol yağdırdı Spor
Çaykur Rizespor gol yağdırdı
İstanbul'da görülen renkli bulutu görenler kameralara sarıldı Gündem
İstanbul'da görülen renkli bulutu görenler kameralara sarıldı
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı Gündem
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı