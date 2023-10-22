Yanan evdeki kadını kuryeler kurtardı; köpekleri ile yangından kaçtılar

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1044 sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, çatı katında tadilat yapılırken son kattaki dairenin yatak odasından duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını gören 2 kurye yukarı çıkarak dairede kalan kadını binadan çıkarttı. Evde bulunan kadının torunu 2 genç kız, 1 kadın ile erkek ise kendi çabalarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.



Çatı katında tadilat yapan ev sahibi ile yanan evden çıkan aile bireyleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tadilat yapan ev sahibi yangının kendileriyle alakalı olmadığını belirtirken, evleri yananlar ise tadilattan kaynaklandığını ifade etti. Kısa süreli tartışma polis ekiplerinin uyarısıyla sona erdi.



Kuryeler tarafından binadan çıkarılan kadın sokakta yerde otururken, torunları 2 genç kız ise korku dolu gözlerle itfaiyenin çalışmalarını izledi. Köpekleri Leydi'yi kucaklarından bırakmayan genç kızlar, komşuları tarafından sakinleştirildi. Daireye girip kadını çıkartan 2 kurye, dumandan etkilendi. Kuryelere, kontrol amaçlı gelen ambulansta müdahale edildi.



Yangın başladığını görünce evden hızla çıktıklarını anlatan Volkan Çakış, “Pazar günü olmasına rağmen çatı katında tadilat ya da bakım gibi bir şey vardı. Makineler sürekli çalışıyordu. Odaya girince yangın çıktığını gördük. Kendimizi dışarıya zor attık" dedi. İtfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.