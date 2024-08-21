Yandaş Sabah yazarı ekonomik krizi yeni fark etti. Halk üzerine salata serpilmiş pilav yiyor

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Yandaş Sabah yazarı ekonomik krizi yeni fark etti. Halk üzerine salata serpilmiş pilav yiyor

Sabah yazarı “Pahalılık yemek alışkanlıklarına son darbeyi vurdu; insanlar akşam yemeği diye üzerine çoban salata serpilmiş pilav sipariş ediyor” dedi.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan ekonomik toplumun dar gelirlisini derinden etkiledi. Vatandaşın alım gücünde görülen gerileme, yeme içme alışkanlıklarında, günlük yaşama kadar her şeyi değiştirdi.

Vatandaş, yemek tercihlerini daha uygun yollu olarak tercih ederken, yeme içme dışındaki ihtiyaçlarını ise erteler oldu.

YANDAŞIN BİLE CANINA TAK ETTİ
Bu durum o kadar derinleşti ki yandaş tarafın bile canına tak etti.
Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, hayat pahalılığının yemek alışkanlıkları ve tercihlerine son darbeyi indirdiğini söyleyerek "Sağlıklı beslenme falan sizlere ömür... Dikkatinizi çekmiştir; pilavcılar çoğalıyor bir de... İşten koşa koşa eve gelen çiftler biliyorum; üzerine çoban salatası serpilmiş pilav sipariş ediyorlar eve; akşam yemeği diye..." dedi.

"Lahmacun" başlıklı köşe yazısında "Gastronominin babası" Brillat- Savarin'in "Bana ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" sözlerini anımsatan Babaoğlu, "Lezzet ve sağlıklı beslenme konularında dökülmeye başladık" diyerek, şu ifadelere yer verdi.

"Evlerde yapılan yemekler de öyle...
Çocuklara bakın anlayın; hepsi ev yemeklerinden hasta oluyor; acillerde kuyruk var...
Niye acaba?

Yağlar, yağ mı?
Peynirler peynir mi?
Et? Hani nerede?
Sebze seven çocuk da kalmadı ki!"

"Yemek alışkanlıkları ve tercihleri pandemiden beri kökten değişti; hayat pahalılığı da son darbeyi indirdi" diyen Babaoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlıklı beslenme falan sizlere ömür...
Dikkatinizi çekmiştir; pilavcılar çoğalıyor bir de...
İşten koşa koşa eve gelen çiftler biliyorum; üzerine çoban salatası serpilmiş pilav sipariş ediyorlar eve; akşam yemeği diye...

Hafta sonu herkes kendine kıyak çekiyor; sosları her hafta daha mide bulandırıcı olan döner veya burger..."
Babaoğlu, yazısını "Neden anlatıyorum bunları? Yakında böcek yedirecekler bize, denince hop oturup hop kalkıyoruz... Oysa bugün yediklerimize bakın, yarını anlayın!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin ne boyutlara geldiği yandaş Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu’nun yazısında da bir kez daha görüldü. Bu kriz her gün daha da büyüyerek halkı zorladı.

Temel ihtiyaca erişiminin bile neredeyse yok olduğu Türkiye’de vatandaş yaşam mücadelesi vererek hayatta kalmaya çalışıyor.

İlgili Haberler
Yayla evi yangınında kundaklama şüphesi. Üç ölü üç gözaltı
Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Kocasını yatakta başka kadınla yakaladı. Görüntüler elden ele yayıldı Yaşam
Kocasını yatakta başka kadınla yakaladı. Görüntüler elden ele yayıldı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı Yerel Haberler
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı Yerel Haberler
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı Gündem
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı Gündem
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı