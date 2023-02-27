Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi
Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi
Deprem bölgesine yardımda da sınıfta kalan iktidara yönelik tepkiler stadyumlara taşındı. Beşiktaş-Antalyaspor dünkü karşılaşmasında stat "Hükümet istifa" sloganıyla inledi. Dünya Beşiktaş taraftarına hayran kalırken, vatandaşın sesine görmezden gelen hükümete yakın medya tarihe geçen anları sansürleyerek verdi.
1- Beşiktaş taraftarları dünkü karşılaşmada depremzede çocuklara ulaştırılması için yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı, Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4'üncü dakikasının 17'nci saniyesinde sahaya attı.
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2- Bu güne kadar depremde hükümetin yardım zaafiyetini görmezden gelen yandaş medya ilk sayfadan sahaya atılan oyuncakları kısaca iki sütun verirken, stadı inleten "hükümet istifa" sloganını yine görmezden geldi. İşte o başlıklar...