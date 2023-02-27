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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

Deprem bölgesine yardımda da sınıfta kalan iktidara yönelik tepkiler stadyumlara taşındı. Beşiktaş-Antalyaspor dünkü karşılaşmasında stat "Hükümet istifa" sloganıyla inledi. Dünya Beşiktaş taraftarına hayran kalırken, vatandaşın sesine görmezden gelen hükümete yakın medya tarihe geçen anları sansürleyerek verdi.

Galeri Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:10
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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

1- Beşiktaş taraftarları dünkü karşılaşmada depremzede çocuklara ulaştırılması için yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı, Beşiktaş-Antalyaspor maçının 4'üncü dakikasının 17'nci saniyesinde sahaya attı.

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

2- Bu güne kadar depremde hükümetin yardım zaafiyetini görmezden gelen yandaş medya ilk sayfadan sahaya atılan oyuncakları kısaca iki sütun verirken, stadı inleten "hükümet istifa" sloganını yine görmezden geldi. İşte o başlıklar...

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Çocuklar gülsün diye oyuncaklar depremzedelere"

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Tribünden sahaya yüreklerini fırlattılar"

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Kazanan çocuklar"

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Oyuncak yağmuru"

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Depremzede çocuklara oyuncak yağmuru"

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Deprem çocuklarına hediye"

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Yandaşlar bile sahaya çocuklar için oyuncak atılmasını takdir etti. Tabii yandaşlar anayasal hak olan istifa sloganını görmedi

"Tribünlerden oyuncak yağdı"

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"Hükümet istifa" sloganının videosu

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Sahaya atılan oyunların videosu

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