2 bin km uzaktan Türkiye'ye 'Biz kardeşiz' diyerek oyuncak attılar

Bosna Hersek Premier Futbol Ligi'ndeki Zeljeznicar-Sloboda ve Velez-Borac maçlarında 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için oyuncak toplandı.

Zeljeznicar ve Sloboda, başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ülkedeki insani yardım kuruluşu pomozi.ba ile Zeljeznicar Futbol Kulübü iş birliğinde organize edilen oyuncak toplama kampanyasına, Zeljeznicar ile Sloboda arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük destek geldi.

Taraftarlar beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarla tribünlerdeki yerlerini alırken, bir kişinin "Biz kardeşiz" yazılı Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının bulunduğu atkı açması dikkati çekti.

Pomozi.ba tarafından yapılan açıklamada, oyuncakların depremzede çocuklara, önümüzdeki günlerde gönderilmek üzere hazırlanacağı bildirildi.

Velez ve Borac takımları ise Mostar kentindeki Rodjeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İnsani yardım kuruluşu "Pomozi.ba" ile Velez Futbol Kulübü iş birliğinde organize edilen oyuncak toplama kampanyası, maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük destek aldı.

Tribünlerde yerini alan taraftarlar, ellerindeki oyuncakları devre arasında sahaya atarak afetzede çocuklara destek mesajı verdi.

Oyuncakların, Pomozi.ba tarafından toplanarak depremzede çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.



