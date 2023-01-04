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Yandex'te büyük deprem. AB yaptırım uygulamıştı

Rusya’nın en büyük internet şirketi Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj şirketten ayrıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:22
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Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj şirketten ayrıldı

Yandex'te büyük deprem. AB yaptırım uygulamıştı
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Rus basınında çıkan haberlere göre, Yandex’in kurucusu Arkadiy Voloj Yandex çalışanlarına gönderdiği mektupta, şirketten ayrıldığını bildirdi.

Mektupta, uluslararası bazı projelerle ilgileneceğini belirten Voloj, “Yandex yönetimi şu anda şirket için yeniden yapılanma süreci geliştiriyor ve bence yeni şartlarda bu makul ve gerekli. Yeni yıl umarım hepinize barış getirir.” ifadesini kullandı.

Voloj, Haziran 2022’de AB tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından Yandex genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmıştı.

Avrupa’nın ve Rusya’nın en büyük internet şirketlerinden Yandex, Rusya’nın yanı sıra 10 ülkede faaliyet gösteriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Rusya Sayıştay Eski Başkanı Aleksey Kudrin ise 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Yandex’te danışman olarak çalışmaya başladığını duyurmuştu.

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