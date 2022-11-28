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Yandex’ten Putin’i şoke eden karar

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex, Hollanda üzerinden yöneteceğini açıkladı. Şirket Rusya'dan çekilme kararı aldı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:22
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Yandex Rusya'da bulunan şirketini Hollanda'ya taşıma kararı aldı

Yandex’ten Putin’i şoke eden karar
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Bir arama motoru olan Yandex, harita, e-ticaret, bulut yedekleme ve otonom araç yazılımı gibi alanlara genişledi. Rusya’nın en önde gelen teknoloji şirketi olarak nitelendirilen Yandex, fikri mülkiyetinin bir kısmını ülke dışına çıkarmak için çalışma yürüttüğünü duyurdu.

10 yıldır, Yandex NV holdinge sahip olan Hollanda, artık şirketin genel merkezi haline geleceğini ifade etti.

Yandex yöneticileri, “Mevcut jeopolitik ortam ışında, Yandex ailesinin mülkiyetini ve yönetimini yeniden yapılandırmak için stratejik bir süreç başlattık” dedi.

Yandex tarafından yayınlanan duyurunun detayı ise şu şekilde;

“Rusya’dan bağımsız olarak belirli hizmetlerin (otonom sürüş teknolojileri, bulut bilgi işlem, veri etiketleme ve edtech dahil) uluslararası bölümlerinin geliştirilmesi için çalışma yürüteceğiz.

Belirli yönetişim unsurlarının devredilmesi de dahil olmak üzere, Yandex NV’nin Yandex Grubundaki diğer tüm işletmelerin (arama ve reklamcılık, mobilite, e-ticaret, yemek teslimatı, teslimat, eğlence hizmetleri ve Rusya ve uluslararası pazarlardaki diğerleri dahil) mülkiyetini ve kontrolünü elden çıkarmayı planlıyoruz.

Şirketin denizaşırı operasyonlarının bir kısmını Yandex NV’ye bırakılacak, geri kalanı ise Rusya’daki Yandex yönetimine geçecek.”

 

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