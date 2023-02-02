Yandex Google'ın yazılımda bir kodunu kopyaladı

Yandex'in yazılımında Google'daki kodlarla benzer kodların bulunduğu ifade edildi.

TechRadar Pro'nun haberine göre, eski bir Yandex çalışanı, Rus web portalının birçok ürünü için geniş kapsamlı bir kaynak kodu havuzunu internete sızdırmıştı. Toplamda 47,8 GB boyutunda dosya sızdırdı ve bu dosyaların içinde anti-spam kuralları dışında Yandex’in tüm kaynak kodu bulunduğu ifade edildi.

Ham kaynak kodu herkesin ilgisini çekecek bir şey olmasa da, Search Engine Land'in sızıntının bir parçası olarak 17.854 arama sıralaması faktörünün ortaya çıkarıldığını bildiren raporu işi ilginç hale getiriyor. Sayfalarını arama motorlarında üst sıralarda görmek isteyenler için ilgi çekici bir gelişme olduğu aktarıldı.

SEO danışmanlığı şirketi MOG Media'nın CEO'su Martin MacDonald tarafından paylaşılan, kod tabanındaki bir dosyadan Yandex arama motoru tarafından sıralanan kısmi bir faktör listesi, Rus internet devinin rakibi Google’dan adeta kopya çektiğini gözler önüne seriyor. Yandex’in SEO sistemi, görünüşe bakılırsa Google ile neredeyse aynı şekilde işlediği belirtildi.

Sızdırılan kod tabanı kesinlikle bir dizi fikir sunsa da, birçok web sitesinin Google'da Yandex'e göre daha iyi bir sıralamaya sahip olmasını sağlayacak olması.

Her iki şirketin de yıllar boyunca ortak web mühendisleri ile çalıştıkları bir gerçek olarak tanımlanıyor.