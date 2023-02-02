2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yandex Google'ın yazılımda bir kodunu kopyaladı

Rusya'nın arama motoru Yandex'in, Google’ın SEO kodunu neredeyse olduğu gibi kopyaladığı ortaya çıktı. Kod havuzu internete sızmıştı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:33
Takip Et

Yandex'in Google kodunu kullandığı ortaya çıktı

Yandex Google'ın yazılımda bir kodunu kopyaladı
+
Aa
-

Yandex'in yazılımında Google'daki kodlarla benzer kodların bulunduğu ifade edildi.

TechRadar Pro'nun haberine göre, eski bir Yandex çalışanı, Rus web portalının birçok ürünü için geniş kapsamlı bir kaynak kodu havuzunu internete sızdırmıştı. Toplamda 47,8 GB boyutunda dosya sızdırdı ve bu dosyaların içinde anti-spam kuralları dışında Yandex’in tüm kaynak kodu bulunduğu ifade edildi.

Ham kaynak kodu herkesin ilgisini çekecek bir şey olmasa da, Search Engine Land'in sızıntının bir parçası olarak 17.854 arama sıralaması faktörünün ortaya çıkarıldığını bildiren raporu işi ilginç hale getiriyor. Sayfalarını arama motorlarında üst sıralarda görmek isteyenler için ilgi çekici bir gelişme olduğu aktarıldı.

SEO danışmanlığı şirketi MOG Media'nın CEO'su Martin MacDonald tarafından paylaşılan, kod tabanındaki bir dosyadan Yandex arama motoru tarafından sıralanan kısmi bir faktör listesi, Rus internet devinin rakibi Google’dan adeta kopya çektiğini gözler önüne seriyor. Yandex’in SEO sistemi, görünüşe bakılırsa Google ile neredeyse aynı şekilde işlediği belirtildi.

Sızdırılan kod tabanı kesinlikle bir dizi fikir sunsa da, birçok web sitesinin Google'da Yandex'e göre daha iyi bir sıralamaya sahip olmasını sağlayacak olması.

Her iki şirketin de yıllar boyunca ortak web mühendisleri ile çalıştıkları bir gerçek olarak tanımlanıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
3
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
4
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.