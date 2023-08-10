Yandex’in kurucusu Voloj 'Ukrayna’daki savaşa karşıyım'

Sessizliğini bozdu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Voloj, bugüne kadar “belirli sebeplerden ötürü” sessiz kaldığını ancak artık konumunu açıklamak istediğini kaydetti.

Akrabaları ve arkadaşları Ukrayna’da

Voloj, Ukrayna’da akrabalarının ve arkadaşlarının yaşadığını belirterek, “2014’ten beri Rusya’da yaşamamış olmama rağmen ülkenin eylemlerinde benim de payımın olduğunu anlıyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Voloj, yaptığı açıklamanın zamanlamasının eleştirilebileceğini ancak önemli olanın içeriği olduğunu vurguladı.

AB’nin yaptırım listesinde

Voloj, Aralık 2022’de Yandex’ten ayrıldığını duyurmuştu. Voloj, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik Rus saldırısına karşı uyguladığı yaptırım listesinde yer alıyor. AB, Voloj’un mal varlıklarını dondurmuş ve vize yasağı getirmişti.