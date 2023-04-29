(İHA) Yangın, Siteler Mahallesi Arif Bala Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Binanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan ikametgah sahibi S.B., canını kurtarmak için kendisini balkona attı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar S.B.’nin yardımına koşarken, bazı vatandaşlar da aşağı atlamaması yönünde uyarılarda bulundu.

İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

İhbar üzerine adrese 110 ekipleri yönlendirilirken, yangın esnasında bölgeden geçmekte olan bir iş makinesi S.B.’nin imdadına yetişti. S.B., sepetli iş makinesiyle kurtarılarak aşağıya indirildi.

Adreste hazır bekletilen ambulansa alınan ve bacaklarında yanıklar oluştuğu öğrenilen ev sahibi S.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Site sakinlerini paniğe sevk eden yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan yangın dolayısıyla evlerinden çıkamayan bazı apartman sakinleri de itfaiyenin sepetli aracıyla kurtarıldı. Dairede ve binada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.