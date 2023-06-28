Yanı başındaki isim 'hain' mi? Putin sızan istihbaratı duyduğunda "Sen de mi Brütüs" diyecek

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in ayaklanması sona erdi ancak durum gündemdeki yerini koruyor.

New York Times, ABD istihbaratına göre, Rus ordusunun en önemli isimlerinden General Sergey Surovikin'in Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in isyan planlarından önceden haberdar olduğunu iddia etti.

Daha önce Suriye savaşında da önemli rol üstlenen Surovikin, Ocak 2023'e kadar Ukrayna’daki Rus kuvvetlerinin komutanıydı. Görevi bırakmasına rağmen savaş planlarını yönetmeye devam eden Surovikin, Rusya ordusunda büyük saygı ve destek gören biri isim olarak tanınıyor.

PRİGOJİN’İN SEVDİĞİ KOMUTAN

“General Armageddon” lakaplı Rus komutan, ordunun savaştaki kapasitesini ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu yerden yere vuran Wagner lideri Prigojin'in de sevdiği bir isimdi.

New York Times'a konuşan ABD yetkilileri, Surovikin’in isyanın planlanmasına yardım edip etmediğini öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti. Yetkililer bazı Rus generallerin Prigojin'i desteklemiş olabileceğine dair işaretler olduğunu belirtti.

Şoygu, ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’u Ukrayna savaşını denetlemekle görevlendirmiş, Surovikin de Gerasimov'un yardımcısı olmuştu. Prigojin aylardır Şoygu ve Geramisov'u “Wagner'e destek vermemekle” suçlayarak iki isme istifa çağrısı yapıyordu.

‘RUS YÖNETİMİ İÇİNDEKİ SAVAŞIN GÖSTERGESİ’

New York Times, General Surovikin'in ayaklanmaya yardım etmiş olma ihtimalinin Rusya'daki yönetim içinde ve askeri komuta merkezinde büyük kargaşa olduğunun göstergesi olarak görüleceğini söyledi.

Haberde, Ukrayna savaşı başladığından bu yana Rusya içindeki rekabetin derinleştiği kaydedildi.

KREMLİN’DEN JET YANIT

Öte yandan iddiayla ilgili Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu konuda şu anda çok fazla spekülasyon var” dedi.

Peskov, “Surovikin'in olaylardaki olası rolüyle ilgili olarak “Şu anda yaşananlara dair çok fazla söylenti var. Bu da onlardan biri” demekle yetindi.

Sergey Surovikin, isyanın yaşandığı cumartesi akşamı Putin'e destek vermiş ve savaşçılarının Moskova'ya yönlendiren Prigojin'e geri çekilme çağrısı yapmıştı.