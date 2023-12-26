Yumurta yağı uygulaması son zamanlarda yanık izleri için kullanılan trend bir uygulama oldu. Sağlıklı bir cildi destekleyen yumurta yağını hazırlama işlemini sevinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, yanık izlerine yumurta yağı iyi gelir mi? Yumurta yağı nasıl yapılır?

YUMURTA YAĞI NASIL YAPILIR?

Yumurta yağı için 3 yumurta yeterli olacaktır.

Önce 3 yumurtayı tencereye yerleştirin ve tencere üzerine 2-3 bardak soğuk su ekleyin.

Koyduğunuz suyu kaynatın ve yumurtaları 11 dakika haşlayın.

Haşlama işlemi bittikten sonra yumurtalar soğumaya bırakın. Soğuyan yumurtalarının da kabuklarını soyun ve sarısını ayırın.

Ayrılan yumurta sarısının üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın.

Tüm bu işlemlerden sonra yanık olan bölgelere sürebilirsiniz.

Yanıklarda uygulayacağınız yumurta yağı öncelikle bir doktora danışmalısınız.

YANIK İZİNE NE İYİ GELİR?

Yanık izinde doğal bir tedavi arayanlar pek çok alternatifle karşılaşıyor. Hindistan cevizi yağı E vitamini içeriğiyle öneriliyor.

Ayrıca yanık izleri için yanıkta meydana gelebilecek iltihaplanmalara karşı lavanta yağı da öneriliyor.

Yanık izleri için kullanılan bir diğer doğal yağ da kantaron yağıdır.

Patates potasyum içeriğiyle yanık izlerinde doğal tedavi yöntemi olarak görülür.

Elma sirkesi de yanık izleri için önerilir.

Bu ürünler kullanılırken kişi öncelikle uzman hekime danışmalıdır.