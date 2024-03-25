Yanıkları daha yeni sargılanmışken sedyede sigara yakıp içmeye çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Yanıkları daha yeni sargılanmışken sedyede sigara yakıp içmeye çalıştı
Bir yangında vücudunun birçok yeri yanan ağır yaralı bir vatandaşın sedyede sigara yakması, izleyenleri güldürdü.

Bir yangında ağır yaralanan bir vatandaşın sedyede sigara yakması olayı, izleyenleri şaşırttı ve güldürdü. Yangında vücudunun birçok yeri yanmış olan ve ağır yaralı olarak sedyeyle taşınan vatandaşın, sedye üzerindeyken sigara yakması kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Olayın komik yanı, ağır yaralı bir durumda olmasına rağmen sigara içmeye devam etmesiydi. Ancak, bu tür davranışların sağlık açısından zararlı olduğu ve özellikle yaralı bir durumda sigara içmenin tehlikeli olduğu hatırlatıldı. Olayın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Kimileri olayı komik bulurken kimileri de sağlık açısından endişe duydu.

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