Yanıkları daha yeni sargılanmışken sedyede sigara yakıp içmeye çalıştı

Bir yangında ağır yaralanan bir vatandaşın sedyede sigara yakması olayı, izleyenleri şaşırttı ve güldürdü. Yangında vücudunun birçok yeri yanmış olan ve ağır yaralı olarak sedyeyle taşınan vatandaşın, sedye üzerindeyken sigara yakması kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Olayın komik yanı, ağır yaralı bir durumda olmasına rağmen sigara içmeye devam etmesiydi. Ancak, bu tür davranışların sağlık açısından zararlı olduğu ve özellikle yaralı bir durumda sigara içmenin tehlikeli olduğu hatırlatıldı. Olayın paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Kimileri olayı komik bulurken kimileri de sağlık açısından endişe duydu.